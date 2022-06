Se il verdetto del campo, quello che alla fine rimane negli annali, è stato favorevole ai cugini del Milan, l'Inter può consolarsi almeno sul piano economico avendo chiuso in testa la classifica dei proventi da diritti televisivi per la stagione 2021-2022. L'analisi della Gazzetta dello Sport dei documenti della Lega Serie A mette in evidenza come il montepremi complessivo sia diminuito rispetto alla stagione 2020-2021, passando da 1.123 miliardi di euro a 939 milioni. All'Inter, come detto, va la fetta più grossa: 84,2 milioni contro i 77,9 della Juventus e i 77,8 dei campioni d’Italia del Milan. I motivi? Le presenze maggiori a San Siro (+4 milioni dal radicamento sociale) e le migliori performance negli ultimi 5 anni.