E' Lele Adani l'ultimo ospite della Bobo Tv a prendere la parola per commentare Inter-Benfica 1-0, partendo dalla scelta di Inzaghi di puntare su Benjamin Pavard come titolare in una gara così importante: "Darmian è una garanzia, è serio e applicato come Acerbi, entrambi presi a zero - le sua premessa -. La concorrenza è alta perché chi parte in secondo piano è meglio di chi dovrebbe fare il titolare. Pavard arriverà a fare il titolare gradualmente, avrebbero potuto prenderlo l'anno scorso coi soldi di Skriniar, che è andato via a zero. Per l'acquisto di Thuram faccio i complimenti alla dirigenza dell'Inter, ad Ausilio e Baccin. Questa squadra è stata costruita con parametri zero, vedi Calhanoglu e Mkhitaryan: operazioni incredibili, vuol dire che ti muovi prima e meglio. Poi parliamo della guida tecnica: le cose che fa Thuram le fa ora con Inzaghi".

Adani, poi, si concentra totalmente sulla partita di martedì scorso: "Ci sono state nove partite in questa stagione, 18 tempi, il secondo col Benfica è stato nettamente il migliore, anche rispetto al derby. Una ripresa da far vedere in analisi video ogni volta che ci sono le difficoltà. Ripresa perfetta, tutti a mangiare in avanti, tiri in porta... L'Inter ha tolto il gusto del gioco al Benfica, che è stato tramortito. E' stata un'esibizione di calcio, fisico, tecnico, di posizione. L'Inter è stata un uragano".

Infine, Adani apre una parentesi per esaltare la metamorfosi tattica di Calhanoglu: "Non credevo potesse giocare davanti alla difesa. Ora non è più il giocatore di tre anni fa, ha preso un po' di cose da Brozovic. E' un centrocampista centrale che gioca a tutto campo".

