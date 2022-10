Una carriera fatta di alti e bassi e incredibile potenza, ahinoi spesso inespressa. Parliamo di Adriano l’imperatore, passato alla storia come uno dei più grandi crack esplosi, probabilmente non a pieno, ma sicuramente indimenticabile. Tra le sue reti più belle, l’Inter ne ricorda una in particolare segnata all’Udinese, proprio un lontano 17 ottobre. Accadde infatti in un 17 ottobre come oggi, ma in un pomeriggio del 2004 che l’Imperatore con un chirurgico tiro dalla distanza su punizione metteva a segno la prima di due meravigliose reti. Doppietta quel giorno per lui che sottoscrisse, insieme a Bobo Vieri il 3-1 finale.