Oggi, 25 anni fa, Ronaldo alzava nel cielo di San Siro il primo Pallone d'Oro vinto in carriera prima di fornire un assist decisivo per il gol di Djorkaeff che piegò la Juve. Un momento che è rimasto impresso nella mente di milioni di tifosi nerazzurri che il club milanese ha voluto ricordare sul proprio sito: "L'Inter affrontava la Juventus, ma la partita più che altro verrà ricordata per la festa di Ronaldo: quel giorno il Fenomeno alzò al cielo di San Siro il Pallone d'Oro, il primo della sua carriera - si legge -. Un trofeo condiviso con il popolo nerazzurro, idealmente abbracciato da Ronaldo prima del fischio d'inizio.