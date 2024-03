Tra i tanti tifosi interisti presenti in Plaza Mayor in attesa del corteo alla volta del Civitas Metropolitano spicca un Enrico Mentana particolarmente gasato in vista del match di stasera tra Atletico Madrid e Inter, valido per il pass per i quarti di finale di Champions League. Il direttore del TG di La7, notoriamente tifoso nerazzurro, è stato immortalato per le vie della città spagnola intento ad intonare vari cori in supporto della squadra di Inzaghi.

Proprio luiiii pic.twitter.com/LbhpfaljV9 — a t t a (@AttA__11) March 13, 2024