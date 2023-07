Emergenza portieri in casa Inter. Ieri il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto di Onana, il club nerazzurro non riesce ancora a sbloccare l'affare Sommer. Trubin resta in stand-by con lo Shakthar che spara alto, Inzaghi senza il primo e il secondo portiere. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).