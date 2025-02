Solo l'Inter resta in corsa, tra le squadre italiane, in Champions League. L'Italia porterà solo una squadra agli ottavi di finale solo per la terza volta, dopo il 2014/15 (Juventus) e il 2013/14 (Milan).

E c'è un record raggiunto dall'ex nerazzurro Ivan Perisic. A 36 anni e 17 giorni il croato diventa il giocatore più anziano ad aver segnato in due partite consecutive a eliminazione diretta della Champions League.