L’Inter non ha mai vinto contro il Bologna nelle partite di Serie A giocate di mercoledì (un pareggio e una sconfitta): quella rossoblù è infatti una delle sole 4 squadre contro cui i nerazzurri non hanno ottenuto nessun successo in questo giorno della settimana insieme a Mantova (un pareggio), Palermo (un pareggio) e Parma (un pareggio e due sconfitte).