Il Frosinone ha sempre perso in cinque incontri contro l’Inter in Serie A: tra le squadre contro cui non hanno conquistato nemmeno un punto nella competizione, i ciociari hanno incrociato più volte solamente la Roma (sei).

I ciociari hanno incrociato la squadra prima in classifica a inizio giornata in Serie A solamente tre volte: i giallobù non hanno realizzato nemmeno una rete in queste tre sfide (l’ultima proprio contro l’Inter a novembre 2023) e hanno sempre perso, subendo un totale di sette gol.