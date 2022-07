Anche Dino Zoff analizza il mercato sulle pagine della Gazzetta dello Sport . "L’Inter non aveva tanto bisogno di rinforzarsi e con Lukaku direi che è già a posto e competitiva, anche in Europa. Titolo di cannoniere? Lotteranno i soliti noti, ma al di là di Lukaku e Vlahovic occhio a Immobile, che ha una continuità impressionante".

Sui portieri: "In A mi pare che Meret abbia i numeri per crescere. Se guardo fuori, Donnarumma con il curriculum che ha resta

in prima fila, in assoluto il più forte. Ci ha fatto vincere l’Europeo e visto che è giovane gli auguro di poter puntare in futuro al Mondiale".