Lautaro al Barcellona "per attirarsi nuovamente le simpatie di Messi e sperare in una riconferma come presidente". Secondo Tuttosport è questa la strada che Josep Bartomeu ha deciso di seguire per prendere due piccioni con una fava.

Trattativa che al momento è ferma. "Anche lo scambio tra Arthur e Pjanic dimostra come, pure a quelle latitudini, in questa fase non ci siano grandi margini di manovra (in altri tempi il Barça avrebbe aggredito la clausola di 111 milioni), però - come sottolineato - su Martinez si è creato un tale clamore mediatico che non va escluso un colpo di coda blaugrana quando - ovvero dopo la Champions - il mercato entrerà davvero nel vivo", si legge ancora sul quotidiano.

La buona notizia per l'Inter è che Martinez continua a non esporsi per un eventuale strappo con il suo attuale ambiente. Anzi.

VIDEO - LAUTARO SMENTISCE ANCHE TRAMONTANA, CHE GOL DI MARTINEZ