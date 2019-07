In attesa del mercato in entrata e con varie defezioni, oggi Conte affronterà il Lugano con a disposizione soltanto Longo, Esposito, Colidio e Vergani. E Tuttosport offre un ulteriore spunto interessante: "Attenzione a Radja Nainggolan: il centrocampista belga anche ieri ha svolto una parte della seduta tattica e, a differenza di Icardi, andrà in tournée, sempre che fra oggi e domani non arrivino clamorose novità di mercato. E chissà che Conte alla fine non decida di fargli giocare anche qualche minuto".

VIDEO - NERAZZURRI AL LAVORO A LUGANO, LE IMMAGINI DALL’ALLENAMENTO