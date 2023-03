"Io sono sempre stato dalla parte dei giovani". Lo dice Marco Tardelli, intervistato dal Corriere dello Sport. Si parla soprattutto di Nazionale e del momento del calcio italiano.



Che nei club non giocano.

"E questo è il vero problema. Mancini però indica la strada: li convoca ancora prima di vederli protagonisti in A, perché capisce il loro talento. Non abbattiamoci, finché c’è lui vedo speranza".



La continua a vedere anche se nelle 20 squadre di A, in media, giocano titolari ogni turno tra i 50 e i 60 italiani?

"Questo è un guaio grosso. Poi, capite i problemi del ct? Così è un’impresa fare la Nazionale".



Qualche soluzione?

"Far giocare gli italiani in Primavera".



Come si spiega la penuria di centravanti?

"Non ci sono nel campionato italiano e lo capisci guardando la classifica marcatori. È un problema generazionale, anche se a volte gli allenatori dovrebbero crescere qualche giovane in più anziché pretendere già calciatori pronti e quasi sempre stranieri".



In compenso, siamo diventati “produttori” di centrocampisti.

"Bellissimo. Nella Juve sono usciti fuori splendidamente Fagioli e Miretti, che secondo me saranno il futuro della Nazionale. Non dimentichiamoci neppure di Barella e Verratti, due campioni d’Europa. Mancano però le riserve"



Cosa si aspetta da questa sfida agli inglesi?

"Mi aspetto di vedere un’Italia che sappia andare oltre le difficoltà. L’invito che faccio ai ragazzi è “fatevi trasportare dall’entusiasmo di Napoli”, perché in questo momento il Maradona è capace di spostare le montagne. Possiamo batterli ancora".