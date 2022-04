Il Milan quest'anno può interrompere il digiuno che dura da undici anni e vincere lo scudetto? A rispondere a la domanda de La Gazzetta dello Sport tocca a Ronaldinho : "Credo di sì, magari aspettiamo che sia matematico per dirlo. Quel che è certo è che sono rimasto un grande tifoso del Milan e seguo sempre con attenzione il campionato italiano. Ma penso che per il Milan possa essere l’anno giusto " dice il brasiliano.

Il suo era un Milan pieno di stelle. Quello di oggi invece è un Milan diverso. Ci sono lo stesso punti in comune

"È vero, il Milan dove giocavo io aveva tantissimi grandi giocatori, ma ce n’è qualcuno anche in questo. Quello che prevale però oggi è il concetto di squadra, che si esalta in una grande organizzazione tattica. Per questo come noi allora riescono a fare un gran lavoro".