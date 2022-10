Dopo la grande prestazione dell'Inter contro il Barcellona, Tuttosport ha intervistato il mental coach Stefano Tirelli. "Le situazioni in cui si è costretti a far emergere le proprie doti ci spingono a dare il massimo. Per molti calciatori era giunto il momento di dimostrare un valore professionale, agonistico e di attaccamento alla maglia. Credo che giocatori come De Vrij necessitassero di dimostrare che non erano diventati come si diceva. La sua prova è stata un po’ l’emblema dell’Inter: è stato tra i migliori. Poi non è da sottovalutare il fatto che molti calciatori leggono quello che si dice di loro, per esempio le pagelle. Per cui esce anche un desiderio istintivo di rivalutazione della propria stima e di voler dimostrare il proprio valore".