Tuttosport ha raccolto oggi la testimonianza di Gianluca Polistina, technical coach oggi al Monza ma che in passato ha contribuito alla crescita di giocatori come Bastoni, Tonali e Colpani. "Ho avuto Alessandro nell'Atalanta '99. Faceva il difensore esterno di sinistra, l'ho messo centralmente. All'inizio mi aveva messo un po' il broncio. Aveva la maturità per migliorarsi. Il mio Sampei Beckenbauer", lo chiama Polistina.