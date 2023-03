Intervista della Gazzetta dello Sport ad Andrea Pirlo, che parla di Serie A, Champions e futuro. Ecco alcuni passaggi della chiacchierata con il tecnico del Karagümrük.

Come appare la Serie A da lontano?

"Il solito torneo interessante, anche perché le piccole osano di più e lo spettacolo ne guadagna".

Intanto il Napoli fa corsa a sé.

"Una splendida cavalcata. Il gioco è spettacolare, rendono facili anche le cose difficili. Merito di Spalletti, ovvio. Ma anche della politica del club che ha ringiovanito la rosa. Dovrebbero farlo anche altri dando più spazio ai giovani e agli italiani, visto il boom di stranieri".

Ne soffre anche la Nazionale.

"Resto ottimista, anche se bisogna lavorare duro. Servono norme per valorizzare i nostri talenti. La qualità va coltivata".

Mancini ha scoperto Retegui.

"È partito bene. Non credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti. Scamacca, Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri".

Tornerebbe alla Juve?

"Certo. Se ti chiama un top club come la Juve...".