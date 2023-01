Lunga intervista del capitano del Monza, Matteo Pessina che si racconta a la Repubblica a partire dal 'bel giro' - come è stato definito - per l'Italia tra Monza, Milano, Lecce, Catania, Como, Bergamo, Spezia, Verona... Ma "il sogno è finire qui la carriera, e che sia il più lunga possibile" ammette l'ex Atalanta che racconta come Galliani lo ha convinto a tornare 'a casa': "Ero a Wembley con la Nazionale per la finalissima con l’Argentina. Mi chiamò: Matteo non volevo disturbarti, ma sappi che il Monza è salito in Serie A. Poi riattaccò. Ci siamo sentiti un mese dopo e in un paio di giorni abbiamo firmato".

Qual è il vostro obiettivo?

"In un’intervista dissi che era la salvezza e Galliani mi corresse: il decimo posto".

Dopo anni di porte chiuse e gare rinviate, ci si aspettava un campionato normale. Invece: inchieste e punti di penalità.

"La penalizzazione rischia di rovinare il torneo. Ma le decisioni dei giudici vanno rispettate. Mi spiace per i giocatori, che non hanno colpa e ne usciranno al meglio. Speriamo che questa vicenda porti più correttezza nel calcio".