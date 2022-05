"Mi auguro con tutto il cuore che il Milan riesca a centrare l’obiettivo finale: un traguardo che reputerei un vero capolavoro. Un’impresa di altissimo livello da parte di tutte le componenti: società, giocatori, allenatore e staff tecnico. L’Inter aveva una rosa nettamente più solida e strutturata, al Milan va riconosciuto il grandissimo merito di essere stato capace di arrivare dove è arrivato". Lo dice Christian Panucci, doppio ex di Inter e Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Grazie al lavoro di tutti i giorni ha dimostrato che non sempre comanda chi è più forte. Si è ricreato quello spirito che anche io conosco perfettamente: il Milan è unico per i valori che sa trasmettere, per il senso di responsabilità e del rispetto delle regole".