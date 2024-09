Dopo essere stato compagno di squadra di Simone Inzaghi e Alessandro Nesta dal 1999 al 2002 alla Lazio, Giuseppe Pancaro ha il compito di inquadrare la sfida in panchina tra gli attuali allenatori di Inter e Monza: "L'Inter è favorita contro il Monza. Avranno il dominio del gioco, servirà ai padroni di casa una partita quasi perfetta, nella quale sfruttare al massimo le poche occasioni che verranno loro concesse", dice ai microfoni di Tuttosport.

Pensava che Inzaghi e Nesta sarebbero diventati allenatori?

"Quando giochi è sempre difficile fare questo tipo di previsioni. Sicuramente parliamo di due persone molto intelligenti, che nel mondo del calcio, una volta terminata la carriera agonistica in campo, avrebbero potuto tranquillamente ricoprire ogni tipo di ruolo".

A che livello sono arrivati Inzaghi e Nesta?

"Simone oggi è sicuramente tra gli allenatori migliori del mondo. È stato molto bravo nell’aggiornarsi ogni anno, visto che il calcio è in continua evoluzione, aggiungendo sempre qualcosa. È molto bravo nei rapporti umani e lo è stato anche nello scegliere collaboratori molto competenti. Nesta ha una grande occasione al Monza. Sandro ha tutto, possibilità compresa, per poter intraprendere un grande percorso da allenatore. E io glielo auguro".



Cosa ha portato, da allenatore, Inzaghi all’Inter? E cosa potrà portare Nesta al Monza?

"Risultati e titoli: Inzaghi ha vinto trofei con un gioco di grande qualità. Oggi l’Inter è una delle squadre che pratica il miglior calcio in Italia. Una delle sue più grandi doti è quella di mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al 100%. Riesce a prendere il potenziale massimo di ogni calciatore. Sandro è invece all’inizio di un nuovo percorso, al Monza porterà le sue competenze, ma anche grande entusiasmo e motivazione".



L’Inter vincerà il campionato? E il Monza si salverà?

"Per me i nerazzurri sono la squadra favorita, quella più forte. Lavorano insieme da anni con lo stesso allenatore, mantenendo il medesimo gruppo. Dovranno essere bravi e motivati nel difendere la vittoria, visto che nelle ultime stagioni, chi aveva precedentemente vinto lo scudetto, Milan e Napoli, non si è poi confermato. Il Monza ha sicuramente una buonissima squadra, la lotta per salvarsi è sempre difficile e serrata. Hanno tutto per farcela, ma dovranno disputare un ottimo campionato".