Sono diversi i promossi di Tuttosport per quanto riguarda gli interisti impiegati ieri da Inzaghi nel 3-0 al Las Palmas. Tra i top ci sono Taremi ("Con 5 reti in 3 amichevoli si è già messo in tasca il cuore degli interisti") e Zielinski ("Migliorerà dal punto di vista fisico, ma intanto fa già capire di parlare la stessa lingua dei centrocampisti che lo circondano").

Molto bene anche Mkhitaryan ("Srata da capitano per lui, che come al solito è una certezza per Inzaghi"), Bisseck, Dimarco, Asllani, Carlos Augusto, Acerbi, Bastoni e Barella. Da rivedere Martinez ("Due errori con i piedi in impostazione") e Correa ("Il suo match è ancora negativo").