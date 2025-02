Gara difficile per l'Inter contro il Genoa, con i nerazzurri che ne vengono a capo grazie al solito Lautaro. Ecco i voti di Tuttosport:

Martinez 6.5 Promosso alla prima anche per l’intervento d’istinto su Ekuban al 31’.

Pavard 6.5 Apprezzabile il tentativo al minuto 33 e al 20’ della ripresa una sua bella rovesciata in area è parata da Leali.

Acerbi 6.5 Salva un gol quasi fatto al 55’ arrivando prima di Miretti, come al solito là dietro è una certezza.

Bastoni 6 Meno lucido dell'abituale negli appoggi in fase offensiva. De Vrij (35’ st) ng

Dumfries 6 Suo il primo tentativo dopo 4 minuti, una botta forte, poi però si perde un po’.

Barella 6.5 Il prodigio balistico del 70’ trova solo l’incrocio dei pali. A volte si incaponisce un po’, ma crea sempre tanto.

Asllani 6 Fa preoccupare la panchina per un colpo dopo pochi minuti, invece mette insieme una buona partita. Calhanoglu (21’ st) 6.5 Assist perfetto per Lautaro.

Mkhitaryan 5 Masini gli soffia qualche pallone di troppo, al 50’ rischia pure il giallo su Miretti - lo meritava e avrebbe voluto dire saltare il match col Napoli. Zielinski (21’ st) 6.5 Dà verve.

Dimarco 5.5 In questo momento è un giocatore che sembra depotenziato rispetto agli standard ai quali aveva abituato: manca la misura dei passaggi. Darmian (40’ st) ng

Lautaro 7 Sembra soffrire per gran parte del match, ma alla fine segna proprio lui un gol che vale un sogno tricolore, almeno fino alla prossima settimana.

Correa 5 La partita del Tucu dura la bellezza di 42 minuti in cui… è il solito vorrei ma non posso Correa. Taremi (1’ st) 6 Bella la girata al 20’ della ripresa, salvata da Bani e la chance del 44’.

All. Inzaghi 6.5 Missione compiuta: tre punti e testa alla Coppa Italia e al Napoli.