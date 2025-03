Le pagelle di Tuttosport di Germania-Italia condannano la prestazione degli interisti in campo ieri a Dortmund. Bisseck non è giudicabile, secondo il quotidiano, mentre l'altro subentrato (Frattesi) è sufficiente perché sbaglia subito un tiro, ma è reattivo.

Male gli altri due nerazzurri, Bastoni e Barella, che invece partono dall'inizio e finiscono la gara. Brutto 4 per Bastoni, che frana come tutto il resto del reparto difensivo e non si vede neanche in impostazione. Barella è invece da 5,5, non pervenuto nel primo tempo, si anima un po' nella ripresa. In generale tra gli azzurri si salvano solo Donnarumma, Politano e Zaccagni con un 6, Raspadori con un 7 e Kean con un 8 in pagella.