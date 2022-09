HANDANOVIC 8 Dopo aver digerito la panchina in Champions, si ripresenta indossando il mantello di Superman. Salva l’Inter con una parata “alla Garella” sulla stoccata di Vlasic e poi, a inizio secondo tempo, fa gli straordinari su un bel colpo di testa di Sanabria, sulla punizione di Rodriguez sporcata da Barella e su altre due staffilate di Vlasic. Completa il capolavoro respingendo pure il tiro di Radonjic prima del gong. Notte da standing ovation.

SKRINIAR 5 Vlasic si agita nella sua zona di competenza ed è uno scomodissimo cliente. Prova a limitare i danni con l’esperienza però dalla sua zona sgorgano pericoli per l’Inter. A corredo, a inizio ripresa perde una palla velenosa mandando in porta gli avversari. Urge pit-stop per rifiatare.

DE VRIJ 5.5 Inzaghi, come promesso, lo riporta al centro della difesa dopo il turno in pensatoio concessogli col Bayern. Nel primo tempo è praticamente inoperoso, ma nella ripresa, alla prima occasione in cui il Torino riesce a innescare Sanabria, l’avversario diretto lo fa secco.

DIMARCO 6 Primo tempo apatico, nella ripresa mette qualità nella sua partita. Bellanova (32' st) 6 Contribuisce al forcing finale.

DUMFRIES 5.5 Scentrato nei cross e poco brillante nella corsa. Bastoni (24' st) 6.5 Il suo ingresso cambia volto all’Inter: al Torino, a San Siro, risulta sempre indigesto.

BARELLA 6 Dopo l’esclusione in Champions e i consigli arrivati da Inzaghi e dai dirigenti, gioca con animo all’apparenza più tranquillo. Il problema è piuttosto una forma alquanto claudicante, però sul gong con un pezzo di bravura manda in porta Brozovic: assist da tre punti.

BROZOVIC 6.5 Se lui ha le gomme sgonfie, tutta la squadra ne risente. Regia stanca e poco ispirata, però il gol dà un bel colpo di spugna a una serata deprimente.

CALHANOGLU 6 Esce proprio quando stava lievitando. Mkhitaryan (32' st) 6 Mette in campo tutta la sua intelligenza tattica.

DARMIAN 6 Pronti-via e, dopo essere scappato via a Lazaro, dà una buona palla a Lautaro che spara alto. Poi governa bene la sua zona. Gosens (40' st) ng

DZEKO 4.5 Nel primo tempo combina poco, nel secondo sbaglia un pallone dietro l’altro e viene pure fischiato. Correa (24' st) 5.5 Altra partita da dimenticare.

MARTINEZ 7 Non segna, ma gioca da leader vero coprendo da solo tutto il fronte d’attacco.

ALL. INZAGHI 6 Da salvare c’è soprattutto, se non solo, il risultato. In tempi di crisi, va bene così.