Voti forse troppo severi quelli della Gazzetta dello Sport agli interisti dopo il ko di Monaco di Baviera. Il migliore è Barella (6,5), con la prestazione del centrocampista valutata come quelle di Darmian, Acerbi e Dzeko. Sufficienti Onana, Skriniar e il baby Carboni. Poi tutti bocciati: fioccano i 5,5 e i 5. Il 5,5 è per De Vrij, Gagliardini, Calhanoglu e Mkhitaryan; il 5 va a Lautaro (evidenziato come il peggiore fra tutti), Bellanova, Asllani, Correa e Gosens. Dietro la lavagna pure Inzaghi (5,5).