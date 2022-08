Tante insufficienze anche nelle valutazioni del Corriere della Sera che della prestazione dell’Inter di Inzaghi in campo della Lazio salva poco. Migliore in campo ancora una volta l’olandese Denzel Dumfries, definito “freccia dell’Inter sulla corsia destra”, e Lautaro Martinez “lesto sul gol e ultimo ad arrendersi”: 6,5 per entrambi. Altra sufficienza, unico 6 del Corsera, per Handanovic che nonostante i tre gol sul groppone, “non ha colpe evidenti”. Nessun altro voto degno di nota (tutti 5), eccezion fatta per il 4 di Gagliardini, capro espiatorio della brutta Inter vista, e per il 4,5 di Inzaghi, reo aver sbagliato scelte iniziali e a gara in corso.