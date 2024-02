Hans Nicolussi Caviglia è protagonista di un'intervista a La Repubblica nella quale parla anche del suo debutto da titolare contro l'Inter, nella gara d'andata del campionato. "Non me l’aspettavo, in settimana non ero stato provato: Allegri me l’ha detto il giorno della partita. Paura di non farcela? No, perché? Era l’opportunità che aspettavo".