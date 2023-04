Gara non perfetta, ma comunque diretta senza sbavature enormi da Michael Oliver ieri sera al Da Luz di Lisbona. La Gazzetta dello Sport spiega: "Fischia molto all’inizio, punisce spesso con frettolosità (Antonio Silva e Brozovic) e alla fine nelle tre situazioni “calde” risulta convincente pienamente in due - si legge -. La prima: al 30’ p.t. c’è un triplo flipper in cui vengono colpite la spalla di Darmian e la gamba di Dumfries; vero è che poi il tiro di Grimaldo impatta sul braccio di Darmian, arto che però è attaccato al corpo.