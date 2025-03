Giudizio negativo della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'arbitraggio di Davide Massa in Atalanta-Inter.

"Al 72’ annullato un gol a Lautaro per un fallo precedente dell’argentino su Djimsiti: in effetti il nerazzurro si disinteressa del pallone ma il contatto sembra lieve - si legge -. All’81’ rosso a Ederson: il primo giallo per proteste e subito dopo l’altro per l’applauso. Da regolamento ci sta, ma la prima ammonizione sembra poco coerente con quanto successo poco prima con Bastoni (già ammonito), non sanzionato per le proteste abbastanza “vistose”".