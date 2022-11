Comincia con l'episodio che sblocca Atalanta-Inter 2-3 la moviola della Gazzetta dello Sport: al 23', si legge, Zapata è in anticipo sul pallone, De Vrij ne intercetta la corsa con impatto evidente: giusto il rigore assegnato da Daniele Chiffi. Tutto buono nel gol del pari ospite, con Dzeko tenuto in gioco da Scalvini. Idem il raddoppio: il check per controllare un fallo o un tocco di mano del bosniaco conferma quanto visto dall'arbitro in campo. Non proprio inappuntabile, invece, la gestione dei cartellini del direttore di gara: manca un giallo a Lookman per trattenuta reiterata a Dumfries, così come a Barella (braccio volutamente verso il pallone). Più tardi Dzeko non lo merita per protezione del viso.