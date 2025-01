Inter-Empoli è stato tutto sommato un match facile da dirigere, eppure Ermanno Feliciani da Teramo ha sbagliato diverse valutazioni, "meritandosi" il sacrosanto 5 in pagella da parte del Corriere dello Sport. Voto condiviso con Marco Guida al VAR.

"Non una partita magistrale per Feliciani, il passo del gambero: una gara ok, una meno bene. L’errore (abbastanza clamoroso) sul mancato rigore per l’Inter viene mascherato dal risultato, che stempera polemiche e dissapori. Qualche svista dal punto di vista tecnico e disciplinare (falli non fischiati o invertiti), va bene tenere la soglia del fallo alta, ma vanno comunque fischiati", si legge.

Sull'episodio chiave che arriva già all'8'. "Ha del clamoroso la svista di Feliciani (e del VAR, Guida) sul contatto in area dell’Empoli fra Ismajli e Lautaro: il capitano dell’Inter cerca una semi rovesciata, ma non fa in tempo neanche a caricare che viene toccato da una mossa di karate di Ismajli, che entra con la gamba destra tesa. Manca, a nostro avviso, un calcio di rigore, un’entrata così non è consentita a nessun livello".