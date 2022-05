Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan ha indicato due momenti che, secondo il suo punto di vista, si sono rivelati decisivi per la vittoria dello scudetto da parte del Milan: "Già all’inizio c’era la volontà di provare a vincere il campionato, poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico - ammette il portiere francese -. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro, dicendoci che non era finita, che c’erano ancora tante partite. E quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha molto motivati...".