Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic si proietta alla stagione che ormai è già partita. Ecco le parole dell'attaccante della Juventus.

Allegri ha detto che da lei s’aspetta almeno 30 gol, ma non il titolo di capocannoniere.

"Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così".

Che voto dà alla sua prima mezza stagione in bianconero?

"Avevo sicuramente bisogno di un po’ tempo per ambientarmi, però potevo fare meglio. Non sono soddisfatto perché abbiamo perso una finale (Coppa Italia, ndr). Ci siamo qualificati per la Champions ma potevo e potevamo fare di più, per questo lavoriamo duro per la prossima stagione. Io sono giovane e posso migliorare in tutto. A 35 anni si può crescere, figuriamoci a 22".