Vittoria per 1-0 dell'Italia contro la Bosnia nell'ultima amichevole prima degli Europei. La Gazzetta dello Sport punisce fortemente Dimarco con un 5: ritmi bassi, corsa ridotta e un errore che poteva causare il pari all'ultimo minuto. Sufficiente Darmian, che gioca una partita di grande esperienza aiutando una difesa giovane con Buongiorno e Calafiori. Voto 7,5 a Frattesi, il migliore: ha già la testa giusta per l'Europeo, combinazione di fisico, coraggio e senso del gol. Si candida titolare per Pellegrini.

Voto 7 a Frattesi e ottimo giudizio anche sul Corriere dello Sport: gol meritato, forse il migliore degli azzurri. Uomo ovunque, dove c'è uno spazio da aggredire c'è lui. Bene anche Darmian, voto 6,5, salva su Hajrandinovic a botta sicura, dei tre dietro è il più "pulito". Insufficiente Dimarco, 5,5: sembra poco concentrato e fatica ad entrare in partita.

Per Tuttosport è da 7 la prova di Frattesi, già pericoloso con due inserimenti nel primo tempo, si riscatta nel secondo finalizzando il cross di Chiesa. Bene Darmian anche per il quotidiano torinese: 6,5, provvidenziale su Hajradinovic e sempre attento fino alla fine. Male Dimarco: 5. Anche in questo caso pesa il retropassaggio sballato verso la fine della gara.