Nel giorno della sfida tra Napoli e Udinese La Gazzetta dello Sport raggiunge Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica dei friulani ma ex centrocampista con un passato anche all'ombra del Vesuvio. Dopo aver parlato del suo passato nei due club, lo svizzero preferisce non sbilanciarsi quando incalzato sulla lotta scudetto: "Finirà come deciderà il destino, perché chi sta in questo mondo e lo vive da dentro rifugge dai pronostici. Ma è un gran bel campionato e non è possibile prevederne gli sviluppi".