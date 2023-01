Arrivare davanti a tutti in campionato è diventata un'impresa sempre più complicata per l'Inter. "Non è ovviamente il caso di alzare bandiera bianca al 25 gennaio, ma in casa Inter sanno bene che, al di là di un girone di ritorno da disputare su ben altri livelli, senza un calo degli azzurri, sarà difficile pensare alla seconda stella - si legge su Tuttosport -. Piuttosto quanto accaduto in questo 2023, ovvero vittoria esaltante col Napoli e sudata col Verona, pareggio col Monza e sconfitta interna con l’Empoli, ha acceso una spia rossa in casa nerazzurra per quanto concerne la zona Champions".