La qualificazione alla prossima edizione della Champions League farà vivere un'estate più tranquilla all'Inter. L'ingresso tra le prime quattro, racconta Tuttosport, "era stato messo in cima alla lista delle priorità dal club.

Perché se è vero che con il raggiungimento della finale di Istanbul arriveranno 100 milioni più incassi da iscrivere nel bilancio di questa stagione, è anche vero che con la qualificazione Champions ottenuta per la prossima al reparto contabilità possono già scrivere che arriveranno nelle casse almeno 50 milioni. Una bella notizia anche per la dirigenza, che potrà così passare un’estate meno agitata (per far quadrare i conti, si intende) rispetto alle ultime vissute in viale Della Liberazione. Con conseguenze positive anche per la salute dei tifosi, che nelle ultime sessioni di mercato si consumavano fegati e coronarie davanti a ogni cessione a fini di bilancio".