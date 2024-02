Un'Inter da Champions costata solo 25 milioni di euro. Lo fa notare oggi Tuttosport: aggiungendo Zielinski e Taremi, i nerazzurri potrebbero schierare un undici di partenza costato quasi niente in termini di cartellini. Sommer in porta, Bisseck, Acerbi e De Vrij in difesa; Darmian, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo; Taremi e Thuram in attacco.

Una squadra che potrebbe tranquillamente essere schierata da Simone Inzaghi l'anno prossimo e che ha pesato a bilancio per pochissimo, al netto delle commissioni. Certo, per avere Thuram c'è stato un esborso d 8 milioni agli agenti, ma oggi il francese vale dieci volte tanto.

In questo modo la dirigenza si è messa anche al riparo da eventuali dolorose cessioni, come potrebbero essere quella "scontata" (scrive il quotidiano) di Dumfries o quella possibile di Barella.