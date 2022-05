Sette milioni di euro bonus compresi e i diritti d'immagine al giocatore. L'offerta dell'Inter per Paulo Dybala è illustrata così da Tuttosport. "L’accelerazione nerazzurra, arrivata dopo il via libera entusiasta di Steven Zhang (che ritiene l’argentino un formidabile volano anche per il marketing), è arrivata al termine di un processo lungo, partito dopo che la Juve aveva ufficializzato l’addio di Dybala", si legge. Ora però bisogna lavorare agli addii di Vidal e Sanchez, il fatto che l'argentino non abbia mostrato fretta di chiudere è un assist importante per l'Inter, a cui serve tempo. Ma la volontà c'è, nelle idee del club la Joya è l'acquisto copertina dell'estate. "Il suo arrivo sarebbe la prova-provata della volontà, da parte di Suning, come sottolineato pure da Zhang nelle sue ultime esternazioni, di costruire una squadra ancora più forte rispetto a quella che, nell’ultima stagione, ha centrato gli ottavi di Champions, ha vinto due trofei ed è arrivata a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata con il Milan".