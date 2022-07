Il Paris Saint-Germain vuole accelerare per tre obiettivi: Milan Skriniar, Gianluca Scamacca e Renato Sanches . Questo sarebbe emerso, secondo Tuttosport , dalla riunione di ieri tra il ds dei parigini, Luis Campos e l'allenatore (ancora non ufficiale) Christophe Galtier .

Il ds, continua il quotidiano, avrebbe inviato un emissario in Italia per togliere un freno a una trattativa in stallo. Skriniar è la prima scelta del PSG, ma i francesi dovranno arrivare almeno a 70 milioni di euro, bonus inclusi.

Sostituto designato e già praticamente scelto è Bremer, valutato 30 milioni dai nerazzurri ma per il quale il Torino spera di incassare di più. I granata confidano nell'asta, magari alimentata dalla Juventus, a cui potrebbe servire un sostituto di De Ligt (se l'olandese partirà).