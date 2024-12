Era stato preannunciato lo sciopero della Curva Nord per la trasferta di Firenze, alla quale non prenderà parte la frangia più calda della tifoseria nerazzurra per protesta nei confronti del caro prezzi del settore ospite del Franchi, addirittura ridotto per via di lavori di ristrutturazione. Il Secondo Anello Verde, rimasto sì a Milano, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra accogliendola alla stazione di Rho-Fiera, stazione dalla quale la squadra è partita alla volta del capoluogo toscano.

A Rho-Fiera, dove appunto circa due centinaia di tifosi hanno spronato i campioni d'Italia per la sfida di questa sera, non hanno fatto la loro comparsa Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, reduce da un affaticamento alla coscia destra, e Raffaele Di Gennaro, che "in settimana andrà sotto i ferri per risolvere con un piccolo intervento chirurgico il trauma distorsivo a un dito della mano sinistra che lo ha messo ko" come si legge su Tuttosport che ai convocati di Inzaghi aggiunge Alessandro Calligaris (portiere dell’Under 20) e Mike Aidoo, già con la Prima squadra con Young Boys e Lipsia. È tornato a disposizione invece Davide Frattesi, "rimasto martedì ai box per un’infiammazione alla caviglia". Il tecnico piacentino per questa sera è chiamato agli straordinari psicologici: in casa della squadra di Palladino dovrà stare attento e non lasciare nulla né al caso né di intentato, tenendo conto di assenze che gli hanno già complicato la vita che questa sera può diventare un pelino più semplice.