Dopo aver provato nei giorni scorsi qualche variazione al tema, Simone Inzaghi è tornato ieri in allenamento al classico 3-5-2 con Dzeko-Martinez in attacco. Come spiega Tuttosport, oggi deciderà sul da farsi, ma la scelta sembra ricadere sul mantenimento dello schema abituale. "Può essere fondamentale per non mandare in sofferenza i centrali avere attaccanti in grado di tenere alta la squadra provando a prendere pure qualche calcio di punizione per permettere alla squadra di distendersi - spiega il quotidiano - Inzaghi è il primo a sapere che, se l’Inter non riuscirà a far gol, sarà difficile non lasciare le penne a Barcellona".