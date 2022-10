Suning dovrà vendere diverse partecipazioni societarie per far fronte al rimborso dei debiti. Come spiega Tuttosport , questa è la conclusione del bilancio di Suning.com , dopo che i ricavi sono calati del 60% da un anno all'altro. E' previsto un miglioramento del fatturato nella seconda metà del 2022, ma bisognerà vendere.

"E' assodato che la famiglia Zhang non è più in grado di immettere risorse economiche nel club nerazzurro, ma può solo limitarsi a rilasciare quanto resta del maxi-finanziamento di Oaktree Capital: circa 100 milioni dopo gli ultimi 100 immessi in seguito al rosso di 140 milioni dell’ultimo bilancio - sottolinea il quotidiano - Negli ambienti milanesi vicini all’Inter cresce il partito di chi si augura che la famiglia Zhang prenda seriamente in considerazione le offerte dei papabili acquirenti, in particolare americani, rivedendo la valutazione dell’Inter fissata a 1,2 miliardi, considerata troppo elevata dagli interessati". Tra i motivi per cui Suning è restia a cedere, la voglia di arrivare alla seconda stella, il timore che le banche creditrici si rivalgano sulla cessione e il desiderio di monetizzare il progetto del nuovo stadio.