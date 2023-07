Yann Sommer è il portiere designato per sostituire André Onana tra i pali dell'Inter. Celebre in Italia per aver lanciato la Svizzera ai Mondiali al posto della nazionale azzurra, ipnotizzando due volte dal dischetto Jorginho, ha dei numeri invidiabili nei penalties. "Sommer in carriera, tra rigori respinti ed errori degli avversari, ha mantenuto inviolata la porta in 25 occasioni su 102 tentativi avversari", sottolinea Tuttosport, secondo cui l'obiettivo della dirigenza è che faccia parte della spedizione in Giappone per la tournée estiva.