Tra i tanti saluti, ieri c'è stato anche quello a Milan Skriniar, ormai da tempo separato in casa. Lo slovacco, com'è noto, si accaserà al PSG a parametro zero. Sui suoi social, lo slovacco ha dedicato un lungo messaggio al club nerazzurro e ai suoi tifosi. "Parole di un ragazzo, ancora prima che di un calciatore, che fanno emergere il lato umano di chi, in ogni caso, ha vissuto un’esperienza toccante ed indimenticabile - sottolinea Tuttosport -. E pazienza se oggi, agli occhi dei più, resta un non detto e situazioni mai davvero affrontate pubblicamente che probabilmente si sarebbero dovute chiarire molto prima, il tutto per evitare strascichi poco edificanti.

Skriniar dice addio all’Inter dopo 246 presenze, 11 reti e un messaggio rose e fiori. Chi invece non riesce a non mandare una frecciata è Barbora, la compagna dell'atleta, che con un sibillino: «E alla fine, chi lo sa, lo sa. Grande uomo con un grande cuore. Noi staremo sempre al tuo fianco», alimenta nuove leggende, narrative di parte e quella fiamma della contesa su un amore intenso, quello tra il difensore e il mondo nerazzurro, che proprio per quanto (apparentemente) profondo, ha scatenato reazioni forti e importanti".