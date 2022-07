Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, rinforzo per eccellenza del reparto avanzato di Simone Inzaghi, e quello di Asllani, Mkhitaryan e Bellanova, quelli in corso " sono i giorni della difesa in casa Inte r" come si legge nell'analisi di Tuttosport che annuncia la "fumata bianca su Milan Skriniar al Paris Saint Germain " attesa entro la settimana. "Dalla Francia accelerano" e anche a Milano sembrerebbe spirare aria di ottimismo in vista della stretta di mano finale: "Serve l’ultimo allungo dei francesi a quota 65 milioni. Quindi è necessario un rilancio rispetto all’attuale offerta pari a 60, composta da una parte fissa di 53 più bonus a 7. Tra base sicura e componente variabile il Psg non farà fatica a compiere l’ultimo sforzo" .

Una volta messo il punto sulla questione che riguarda lo slovacco, l'Inter potrà lanciarsi su Gleison Bremer con il quale ha già un accordo, e verso il quale nutre fiducia "nonostante l’inserimento di concorrenti di prima fascia a partire dalla Juventus e la posizione ferma di Urbano Cairo che, proprio in virtù di queste nuove pretendenti, chiede di più rispetto ai 25 milioni proposti dall’Inter". La chiave in tal senso potrebbe essere, come già detto più volte, il gioiellino della Primavera, Cesare Casadei come contropartita. Bremer ma non solo: le intenzioni di Marotta and co sono quelle di accaparrarsi il cartellino del brasiliano per poi completare il reparto con Nikola Milenkovic, "altro giocatore al quale non mancano le pretendenti". Intanto in uscita si registra l'accordo raggiunto per "il passaggio di Zinho Vanheusden in prestito con diritto di riscatto all’Az Alkmaar".