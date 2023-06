La presenza di Kyle Walker per la finale di Champions League, almeno dal 1', è attualmente in dubbio. "Qualora Walker non riuscisse a recuperare, Pep ha pronta la carta Aké: - riporta oggi Tuttosport - l’olandese, infatti, dopo i problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori per tutto il mese di maggio, è perfettamente recuperato. Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa che ha vinto la finale di FA Cup contro lo United".