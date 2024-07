Alexis Sanchez continua a scandagliare il mercato per capire dove giocherà nella prossima stagione. Come riporta oggi Tuttosport, l'attaccante vorrebbe restare in Italia. Ci sta pensando l'Udinese, in cui il cileno ha già giocato in passato. Nel frattempo il giocatore ha già detto diversi no alle offerte provenienti da Brasile, Qatar e Arabia Saudita.