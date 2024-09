L'Inter e Denzel Dumfries vanno avanti con calma. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a prolungare il contratto in scadenza con il giocatore olandese, evitando il rischio di perderlo a zero come accaduto con Milan Skriniar.

L'intesa è definita, il giocatore ha scelto di accettare la proposta da 4 milioni di euro a stagione formulata dal club, in linea con quella stipulata con Federico Dimarco. La società, nei colloqui degli ultimi giorni, ha anche fatto sapere che non inserirà clausole rescissorie come avrebbero voluto gli uomini della Wasserman. Il nuovo contratto scadrà nel 2027 e permetterà al club di avere ancora maggiore forza.

Proprio oggi Dumfries tornerà alla Pinetina dopo gli impegni con l'Olanda. A Monza dovrebbe giocare Darmian, che è sempre rimasto ad Appiano Gentile. Più probabile che venga lanciato dal 1' contro il Manchester City.