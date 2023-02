Dopo la vicenda Skriniar, d'attualità in casa nerazzurra è diventato il rinnovo di Alessandro Bastoni, sebbene il difensore non abbia il contratto in scadenza imminente. Come riporta Tuttosport nelle prossime settimane si parlerà ancora di prolungamento tra le parti. Il centrale vorrebbe una quota fissa di 5 milioni di euro, oggi ne percepisce 2,8 più bonus. "La quadra in sostanza potrà essere trovata solo quando le possibilità di bilancio potranno soddisfare uno stipendio ritenuto congruo", riporta ancora il quotidiano.